Napoli-Udinese live dalle 15: Spalletti sceglie Fabian e Politano

Caccia ai tre punti per continuare a coltivare il sogno e per mettere pressione a Milan e Inter che giocheranno subito dopo. Il Napoli affronta l'Udinese allo stadio Maradona, una squadra mai doma e in grado di mettere tutti in difficoltà.

Arbitra Fourneau di Roma, al Var Nasca e Vivenzi.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 12 Marfella, 1 Idasiak, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 20 Zielinski, 31 Ghoulam, 59 Zanoli. All. Spalletti.

A disposizione: 12 Marfella, 1 Idasiak, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 20 Zielinski, 31 Ghoulam, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Udinese (3-5-2)

1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 4 Zeegelaar; 16 Molina, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto.

A disposizione: 20 Padelli, 31 Gasparini, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 17 Nuytinck, 23 Pussetto, 24 Samardzic, 28 Benkovic, 30 Nestorovski. 93 Soppy. All. Cioffi.

