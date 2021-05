Napoli-Udinese live dalle 20.45: Gattuso rilancia Lozano e Bakayoko

Un'altra finale nella corsa Champions con l'Udinese al Maradona. Gli azzurri di Gattuso, ora quarti con un punto in più sulla Juve sono chiamati a conquistare un altro successo nell'anticipo di stasera per allungare sui bianconeri e scavalcare Milan e Atalanta in attesa poi che tutte le rivali scenderanno domani in campo. Napoli padrone del proprio destino in questo finale di stagione perché vincendo tutte e tre le partite che mancano (stasera con l'Udinese, domenica con la Fiorentina e poi l'ultima con il Verona) gli azzurri sarebbero certi di un posto nella prossima Champions.

LA PARTITA IN DIRETTA

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 33 Rrahmani, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 3 Zedadka, 4 Demme, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 14 Mertens, 21 Politano, 37 Petagna, 38 Costanzo, 56 D'Agostino, 61 Labriola. All. Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1)

1 Musso; 87 De Maio, 14 Bonifazi, 77 Zeegelar; 16 Molina, 10 De Paul, 11 Walace, 6 Makengo, 19 Stryger Larsen; 37 Pereyra; 7 Okaka.

A disposizione: 31 Gasparini, 96 Scuffet, 3 Samir, 5 Ouwejan, 17 Nuytinck, 22 Arslan, 29 Micin, 32 Llorente, 45 Forestieri, 50 Becao, 64 Palumbo. All. Gotti.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.