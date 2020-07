© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Po po po,», cantano i social dopoQualcuno lo chiama anche «Polithanos», in tanti si complimentano per la prima rete in azzurro: un eurogol arrivato sul filo del rasoio, al 95esimo con una squadra che non si era arresa al terzo pareggio consecutivo, proprio da uno degli uomini azzurri più criticati dalla ripresa dellaPolitano infatti si era visto poco dal suo arrivo ae non aveva mai lasciato tracce positive prima della scorsa gara con il Bologna . Già in quell’occasione in tanti avevano auspicato un suo gol come coronamento della buona prestazione tanto attesa, enon ha fatto aspettare troppo i tifosi. «Finalmente abbiamo recuperato un altro grande giocatore»; «Ottimo, ora possiamo salutare più sereni», commentano per le piazze virtuali.Manco a farlo apposta prima di lui aveva già segnato la rete del pareggio un altro calciatore tanto criticato nell’ultimo periodo nonostante la sua media gol ineccepibile: si tratta diche stavolta al primo pallone toccato nel suo ingresso in campo ha sbaragliatocon un gol non bellissimo, ma sicuramente efficace, di uno che si trova al posto giusto al momento giusto. «Per un attimo ho avuto paura si fosse rotto il terzo ginocchio guardando il movimento, ma per fortuna tutto bene», ironizza qualcuno.Eppure il polacco non manca quasi mai all’appuntamento col gol, ma è sempre stato fra i più bersagliati: è l’uomo dei gol semplici ma giusti, quello che tante volte è mancato al Napoli durante i suoi lunghi infortuni. Daperò ci si aspetta sempre qualcosa in più ed ora che si parla tanto del suo addio sono poche le parole di stima nei suoi confronti. Sarà di certo anche per le indiscrezioni che lo vedono già in bianconero, ma non molti lo piangeranno a Napoli, nonostante i numeri tutti dalla sua. «Si è svegliato, può partire ora, vogliamo qualcuno che lasci il segno», parla il web.Con un turno di squalifica,disperso eal momento infortunato però intanto c’è chi si preoccupa per la formazione nella sfida con ilE allora in tanti acclamano un altro attaccante che proprio nelle scorse gare ha dato uno schiaffo morale ai suoi detrattori: «, meno male che abbiamo te»; «Volevamo vedereanche in questa gara, magari avremmo sofferto meno», «Puntiamo su di te per mercoledì», gridano ora i social nonostante ci sia chi ricorda i mal di pancia nel suo passato azzurro da prima punta.E così dopo essersi guadagnato la stima della piazza, ora il messicano sembra l’unico a poter rompere la noia di une con pochi gol. Perché è così che i napoletani hanno definito la partita contro la squadra di: «Teniamo la palla e non facciamo un tiro in porta decente, poi alla prima occasione gli avversari segnano»; «Non mi diverto più a guardare il Napoli, ci sono poche iniziative e niente brio»;. Ma qualche collega fantallenatore è pronto a rispondere: «È chiaro, non ci sono le motivazioni. Dobbiamo aspettare agosto per vedere una bella partita degli azzurri». O almeno in tanti sperano.Eppure questa gara poteva essere chiusa anche prima, se non fosse per la solita maledizione del Napoli:con un tiro magnifico aveva sfiorato molto prima il raddoppio, ma il suo sforzo è stato reso vano per una questione di millimetri. «Che seccia però»; «Ma com’è possibile? Siamo a», «Ma quando si fanno benedire?»; «Dobbiamo mandare a Calstel Volturno un prete gay», scherzano sui social i napoletani facendo richiamo alla scaramanzia con colorati modi di dire ed espressioni folcloristiche. Questa volta però è il caso di dire che non tutti i mali vengono per nuocere: a prendere il legno per fortuna è stato anchecon un salvataggio last minute che si stava trasformando in un autogol. Ma visto che pali e traverse ci sono amici, per una volta almeno sono capitati a pennello.E così una sfida che è sembrata dominata dai padroni di casa è diventata in fin dei conti una vittoria stentata e priva di brio. Ma il Napoli che fa il compitino soddisfa solo a metà anche quando vince, e se vince lo fa a fatica. I tifosi inneggiano al Napoli straripante in attacco in grado di regalare emozioni ad ogni azione, che stravince quando è necessario e che faccia divertire quando non lo è. Molti sono convinti di ritrovarlo aldavanti a una grande sfida e con un super allenatore come: «Non è facile perfarli lottare in queste gare di campionato, dove non hanno stimoli. Sono sicuro che insarà tutta un’altra cosa», si legge fra i commenti. Intanto diversi fantasmi sono venuti alla luce, alcuni giocatori hanno trovato il loro equilibrio e il lavoro per Rino e i suoi ragazzi continua ancora con qualche ombra, ma la strada è quella giusta.