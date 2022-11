Napoli-Udinese, Elmas segna e fa festa: «Io ci provo sempre, da quando sono bambino»

Due gol e un assist nelle ultime tre partite. Eljif Elmas era chiamato all'arduo ruolo di sostituire Kvaratskhelia, un compito riuscito alla perfezione con la descrizione del gol di oggi che è valso poi i tre punti.

«Ero sicuro dell'assist di Anguissa, mi sono buttato in area e dopo il gol sono andato sotto la Curva per festeggiare insieme con i tifosi» ha detto a Dazn Elmas. «Numero come Kvaratskhelia? La giocata del gol è stata importante, non sempre è facile portarle in campo ma io ci provo sempre, le provo da quando sono bambino. Quando c'è la concorrenza si fa sempre meglio, speriamo di fare il massimo per i nostri tifosi».