Napoli-Udinese, Iaquinta è sicuro: «Con Spalletti batti anche la paura»

Dalla provincia al Mondiale con la maglia dell'Italia nel 2006: la storia di Vincenzo Iaquinta è fatta di gavetta e di successi. E il capitolo più importante, quello della consacrazione e della consapevolezza, è stato scritto a Udine, dove ha giocato dal 2000 al 2007 e dove è stato valorizzato da Spalletti.

Cosa ha rappresentato per lei Spalletti?

«L'uomo e l'allenatore che per primo ha creduto in me».

Ovvero?

«È stato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati