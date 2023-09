Napoli-Udinese, l'invito della Curva A: «Indossiamo la maglia, è l'unico comandamento»

Il caso Osimhen non interessa. Il Napoli e la squadra restano l'unico pensiero per gli ultras di Curva A dello Stadio Maradona che prima della sfida di stasera contro l'Udinese hanno fatto circolare un volantino rivolto ai colleghi di tribuna. «Oltre ogni singolo comportamento: la maglia resta il primo comandamento. Stasera invitiamo ad indossarla tutti. Come un vero e proprio giuramento» il messaggio degli ultras rivolto al risultato e al bene della squadra azzurra.