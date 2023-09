Napoli-Udinese, riecco Kvaratskhelia: «Questi siamo davvero noi»

«Mi mancava segnare. Ma nel calcio è così, succede. Tutti potevano essere nervosi al posto mio senza segnare per sei mesi, ma sono felice di essere tornato a farlo, andrò avanti così» le parole di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli che ha ritrovato il gol contro l'Udinese in una serata da incorniciare per il Napoli.

«Non so cosa sia cambiato nella squadra. Abbiamo solo realizzato di dover vincere di nuovo perché non lo facevamo da tanto. Meritavamo di farlo, abbiamo seguito quello che ci aveva detto l’allenatore ed è arrivato questo risultato» ha spiegato a Dazn Kvara «Il vero Napoli? Forse è questo. Abbiamo tanti calciatori forti, non è importante chi segna, l’importante era dare una mano per la vittoria».