Napoli-Udinese, live tweet di Anna Trieste

Io lo sapevo che giocava Olivera perché a Kvaratskhelia s'hann futtut a machin ma a Mario Rui s'hann futtut 'o mondial 🤬 Cara @selecaoportugal MARIO IL MONDIALE SE LO MERITAVAAAAA



L'uscita in scivolata dell'ex

Spalletti da allenatore a pedagogista montessoriano a raccattapalle ch'adda fa' cchiù stu cristian



Lobotka che sistema i centrali come l'autista i criaturi sul pulmino



Vvvvvvvvvvvvvv ictor



Gol di Osimhen, assist di Elmas, SPALLETTI ADOTTAMI INSEGNAMI A RIBALTARE LA VITA



Secondo me qualcuno abbusca oggi eh vedete come ve lo dico



ARBITRO STA OSIMHEN A TERRA VUÒ FISCHIÀ CHELLA COSA E SORETA



Spalletti ha appena detto a Anguissa: «Noi ti abbiamo rinnovato ma tu là nmiez oggi ea menà 'e mman ok?»



Il prossimo dell'Udinese che punta il dito a Victor quel dito lo do a Ndombelè e glielo faccio usare come stuzzicadenti



Ma questo fa l'arbitro o lo steward di @Ryanair_IT che spiega le uscite di emergenza? Tiene sempre sti braccia aizat

Indovinate di chi è il primo ammonito?

Ragazzi le vacanze iniziano domani grazie

PIOOOOOOOOTR IL MAGNIFICO LO STUPEFACENTE IL CECCHINOOO

Tacco di Osimhen che vede nel futuro da dietro l'arrivo di Lozano, Lozano pesca Piotr che si aggiusta il pallone e SBAAAAAAAAAAAMMM di destro o mio Dio CHE GOL

Peraltro la cosa che mi rende estasiata è che questo gol arriva dopo cinque minuti in cui l'Udinese era padrona del campo

Bravo Lozano che se Victor gli sbaglia il passaggio non accenna manco una lamentela perché si ricorda quanti gliene ha sbagliati lui e allora ok

Mario Rui che si fa lo shampoo a bordocampo prima di entrare IDOLO

Ma Mario sta facendo la proposta di matrimonio al quarto uomo?

E tu non devi mollareeeeee perché è solo il 56esimoooooo e vediamo di non abbuscareeeeee oh oh o-ohhhhhh

EEEEEEEEEEEEELMAAAAAAAASSSSSSSS

Ch cazz 'e gol

Voglio trovare altre parole ma il gol di Elmas si può definire solo così CH CAZZ 'E GOL

Peraltro con quel pallone Anguissa si è guadagnato rinnovo, applausi e nu vas nmocc

Ostigard dentro per JJ

Politano per Lozano

Già è tanto che siamo arrivati all'ottantesimo prima di pigliare il gol eh

Col Liverpool tenevamo la certezza del primo posto, qua teniamo solo la certezza di una grande figura di mmerd #NapoliUdinese #Duegolindueminuti

Kim io ti chiedo solo di resistere un altro poco un altro poco ti prego

MA CH SANG E CHIVEMMUORT ATA PASSAAAAAAT

Ohhh è faaaaaalllll

Ci siamo cacati sotto

Gubbio può solo accompagnare #NapoliUdinese



Da oggi in poi questi saranno ricordati come i momenti più terribili della storia di Napoli:

- l'eruzione del Vesuvio

- il terremoto dell'80

- l'ultimo quarto d'ora di #NapoliUdinese

ATA PASSÀ MAI NIENT

Undici vittorie consecutive di cui l'ultima costata un rene e dieci anni di vita

Dove sta un dottore m'aggia arripiglià fatemi alzare le cosce

Mi sto sentendo male poi penso a quanti aspettavano con la bava alla bocca la sconfitta del Napoli e niente, mi arripiglio subito 🤩

Come farò quasi due mesi senza questo @sscnapoli che mi sta regalando felicità, infarti, esultanze, meraviglia, paura ma anche e soprattutto un calcio bellissimo? 😭 M'aggia truvà nu fidanzat'

Ha resuscitato Lobotka, ha resuscitato Zielinski, ha resuscitato Elmas: se fosse vissuto oggi, Gesù Cristo non avrebbe dovuto aspettare tre giorni, gli sarebbe bastato Spalletti e una maglia del Napoli addosso #napoliudinese #3a2 #forzanapolisempre