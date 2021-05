Napoli-Udinese senza intoppi: il gruppo azzurro è negativo al covid

Il caso di Nikola Maksimovic è stato un unicum, un brutto incidente di percorso che però si risolverà nei prossimi giorni senza conseguenze. In casa Napoli nessun altro elemento dovrà restare isolato dal gruppo: come confermato dal club questa mattina, infatti, tutti gli azzurri sono risultati negativi ai tamponi anti-covid svolti a mezzanotte prima della sfida all'Udinese di questa sera.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/fdkYgHIEkW — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 11, 2021