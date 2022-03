Osimhen è il cuore del Napoli: «Abbiamo reagito alla grande»

Due gol a Verona per riaccendere il Napoli, due contro l'Udinese per far sognare una città. Victor Osimhen non sbaglia e lascia il segno anche in casa, rimontando quasi da solo il gol di svantaggio e lanciando i sogni scudetto dei suoi. «L'atmosfera è stata fantastica. Non avevamo fatto bene nel primo tempo ma abbiamo reagito alla grande, dobbiamo ringraziare i nostri tifosi» ha detto l'attaccante nigeriano a fine partita «Continuiamo così per poter credere nello scudetto».

«Era fondamentale vincere oggi. La maschera mi porta bene? Sicuramente, ma mi dà anche più tranquillità per il momento, la userò fino a quando il medico me la consiglierà» ha continuato Osimhen, intervistato da Dazn a fine gara.

Con questa doppietta anche un importante record per lui: l'azzurro è il primo nigeriano nella storia ad andare in doppia cifra di reti per due stagioni differenti in Serie A e in generale il quarto giocatore africano a riuscirci, dopo George Weah, Samuel Eto’o e Mohamed Salah.