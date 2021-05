Napoli, il bel gesto di Osimhen: maglia regalata a una raccattapalle

Non ha segnato, eppure il gol più bello lo ha fatto proprio Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano degli azzurri è stato sostituito prima della fine della gara per evitare l'ammonizione che sarebbe valsa una squalifica, ma al 90° ha raggiunto una raccattapalle a bordo campo per regalare la maglia del Napoli che aveva promesso a inizio gara.

