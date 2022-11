Napoli-Udinese 3-2, Osimhen da record: «E la sosta non sarà un problema»

Ancora un gol, ancora una vittoria. Victor Osimhen fa festa con tutta Napoli a fine partita: «È stata una partita intensa e difficile, loro sono venuti fuori nella seconda parte ma sapevamo che nessuna partita sarebbe stata facile per noi. Siamo rimasti compatti, uniti, la cosa più importante sono i tre punti che portiamo a casa» ha detto il nigeriano a Dazn a fine gara.

8 - Solo Harry Kane (9) ha segnato piú gol di testa di Victor #Osimhen (8) nell'anno solare 2022 nei maggiori cinque campionati europei. Elevazione.#NapoliUdinese — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 12, 2022

«Sono felice per il gol, Elmas mi ha dato una palla fantastica», ha continuato il nigeriano, che nel 2022 ha segnato 8 gol di testa (solo Kane ha fatto meglio). «Ma il gol non è la cosa più importante, resta quello che ha fatto la squadra, quello che ognuno di noi sta dando al collettivo. Il titolo di capocannoniere? Ne sarei felice, ma non penso a me, penso alla squadra che viene prima dei miei obiettivi personali. Ma sono felice di aiutare il Napoli con i gol che segno. La sosta non è un problema: ci fermeremo un po' e poi torneremo insieme con tutti i compagni a lavorare duro».