Ospina, la vittoria all'intervallo: «E Mertens ha fatto la differenza»

Ancora una volta protagonista David Ospina, il portiere colombiano ha evitato peggiori guai al suo Napoli dopo la rete dello svantaggio di Deulofeu. «Sapevamo fosse una partita molto complicata per noi, l'Udinese stava giocando grandissime partite. Nell'intervallo con Spalletti ci siamo parlati, lui ci ha detto che dovevamo continuare a credere nella nostra idea di calcio e alla fine siamo riusciti a vincere» ha detto il colombiano in mixed zone a fine partita.

La squadra azzurra torna a correre per lo scudetto. «Abbiamo fissato degli obiettivi, mancano ancora otto partite, continuiamo a credere nel nostro lavoro e in tutto quello che stiamo facendo. Ora pensiamo solo alla prossima partita contro l'Atalanta» ha aggiunto Ospina. «La nostra rosa è composta da giocatori di grande qualità. Tutti vogliono entrare per dare una mano alla squadra, Mertens ci ha dato una grande mano quando è entrato e sappiamo che può fare la differenza».