Napoli-Udinese, Osimhen ci sarà: Petagna out, Ounas resta in dubbio

Buone notizie per Luciano Spalletti: dopo la seduta personalizzata in via preventiva di ieri, Victor Osimhen rientra in gruppo. Rientra così anche l'allarme che era scattato ieri in casa Napoli, con l'attaccante nigeriano che sembrava poter essere in dubbio contro l'Udinese, prossimo match in programma per gli azzurri sabato allo stadio Maradona.

Osimhen ci sarà, ma a non esserci sarà l'altro attaccante della rosa, Andrea Petagna. Anche questa mattina la punta azzurra ha fatto terapie al Konami Center, con lui anche l'altro infortunato Alex Meret, così come Kevin Malcuit. Ancora un rebus resta la condizione di Adam Ounas: l'algerino ha svolto, in via preventiva, anche oggi lavoro personalizzato in campo.