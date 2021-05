Al di là della cocente sconfitta, Napoli-Udinese è stata l'occasione per Fernando Llorente per ritrovare vecchi amici e compagni di squadra in una città che è stata casa sua per oltre un anno. L'attaccante spagnolo non ha giocato il match del Maradona, ma ha posato negli spogliatoio al termine della gara insieme con Rrahmani, Elmas e Osimhen.