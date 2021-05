Napoli, stop dopo l'Udinese: domani si torna a Castel Volturno

Dopo le due gare ravvicinate contro Spezia e Udinese, il Napoli di Gennaro Gattuso si ferma per 24 ore e si godrà in riposo il mercoledì di campionato. La squadra azzurra è attesa al centro tecnico di Castel Volturno domani per ricominciare gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma.

LEGGI ANCHE Tutino non tornerà al Napoli: «Pronti a un prestito in Serie A»

Osimhen e compagni sono attesi dalle ultime due sfide della stagione, prima domenica contro la Fiorentina e poi contro il Verona, per chiudere il campionato al Maradona il 23 maggio. Il gruppo di Gattuso è quasi al completo: l'allenatore azzurro aspetta di capire se per le ultime due gare il Napoli ritroverà Maksimovic e Koulibaly.