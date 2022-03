Napoli-Udinese, striscione in Curva: «Ci manchi tanto, caro amico»

Lo stadio Maradona vuole farsi sentire, per spingere forte il Napoli prima del match contro l’Udinese. Per la gara casalinga lo stadio di Fuorigrotta mette di nuovo il vestito migliore: è la quarta volta di fila, infatti, che l’impianto finisce sold out nelle ultime settimane: era successo contro Inter e Milan in campionato, ovviamente contro il Barcellona in Europa League, ma ora tocca all’Udinese. Non una partita di cartello, quindi una bella manifestazione di fiducia del pubblico dopo la vittoria di Verona.

E i gruppi presenti non hanno fatto mancare la propria voce sin dal primo minuto. Ma prima del match gli ultras di Curva B hanno voluto ricordare Pasquale D'Angelo, storico capo ultras del settore scomparso sette anni fa: «Ci manchi tanto amico caro, davvero. E tante cose son rimaste da dire. Il tuo ricordo dentro il cuore rimane, Sventola alta sempre la tua bandiera» recita il drappo mostrato dai tifosi azzurri.