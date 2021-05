Napoli-Udinese, torna Calvarese: dopo un anno di nuovo con Gattuso

Sarà Gianpaolo Calvarese di Teramo l'arbitro designato a dirigere Napoli-Udinese di domani sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Con lui ci saranno gli Assistenti Vecchi e Perrotti mentre il IV Uomo sarà Pezzuto. Tanta attenzione per le designazioni VAR: ci sarà la coppia Nasca-De Meo.

Calvarese - mai troppo amato dalla tifoseria napoletana - tornerà ad arbitrare gli azzurri di Gattuso in campionato a un anno dall'ultima volta: il precedente più recente è infatti la vittoria sulla Lazio dell'agosto 2020 che ha concluso la stagione napoletana. In totale, in Serie A, sono 13 i precedenti con il Napoli: 9 vittorie e 4 pareggi.