E quando si svuota tutta l'infermeria ti capita che proprio il tecnico marchi... visita. Francesco Calzona stamani è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo di allenamento per una improvvisa forma influenzale con tanto di febbre alta che ha suggerito il rientro immediato a casa anche per via delle avverse condizioni meteorologiche che si erano abbattute su Castel Volturno. In campo, invece, il Napoli si è allenato con tutti gli effettivi in una seduta di lavoro di forza. Buone notizie per Osimhen e Kvaratskhelia rientrati a pieno regime in gruppo. Anche gli acciaccati Gollini e Zielinski – sebbene con un protocollo di lavoro diverso ed ancora differenziato – hanno fatto registrare progressi.

Il portiere sembra viaggiare verso il pieno recupero dopo il problema alla spalla che ne ha impedito la convocazione contro la Roma. Copia-incolla o quasi pure per Piotr Zielinski. Anche il polacco è stato costretto a mordere il freno contro i giallorossi al Maradona domenica scorsa ed anche lui potrebbe riuscire a strappare una convocazione per la trasferta di Udine contro i bianconeri di Fabio Cannavaro. Si vedrà. La squadra si ritroverà domani a Castel Volturno per proseguire la preparazione in vista della sfida con l'Udinese al Bluenergy Stadium (il vecchio Friuli, tanto per intenderci). Da verificare le condizioni di Calzona, appiedato oggi da un'influenza fuori stagione...