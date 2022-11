Napoli-Udinese 3-2 con il brivido: undicesima vittoria di fila, Milan e Lazio sono lontani 11 punti

Prosegue la marcia inarrestabile del Napoli; undicesima vittoria consecutiva, record della storia azzurra e vantaggio di 11 punti sulle più immediate inseguitrici, Milan e Lazio, Gli azzurri vanno avanti di tre gol, messi a segno da Osimhen, Zielinski e Elmas ne sbagliano altri e hanno totalmente in pugno la partita. Poi però la squadra di Spalletti ha un calo nel finale e l'Udinese ne approfitta per rimettersi in partita con le reti di Nestorovski e Samardzic, tutti e due entrati dalla panchina, e gli azzurri vanno in affanno riuscendo però a resistere anche con la spinta di un pubblico straordinario.

Grande protagonista della vittoria è Osimhen che segna di testa sul cross perfetto di Elmas, è decisivo nell'azione del secondo gol del Napoli proteggendo palla e dandola di tacco a Lozano che poi serve Zielinski bravissimo nel controllo e nel destro a giro all'incrocio dei pali. Bellissimo anche il terzo gol del Napoli di Elmas, migliore in campo con Osimhen, che sfrutta al meglio il passaggio di Anguissa dribblando verso l'interno, controllando la palla con la suola e segnando con un destro fortissimo. Arrivano altre chance per gli azzurri, Silvestri è super in due parate su un tiro al volo di Elmas e un destro ravvicinato di Osimhen. L'Udinese è alle corde ma resiste e rialza la testa nel finale segnando due reti, due azioni in cui Kim commette due errori.

Ma con il cuore il Napoli resiste e vince ancora dando un altro messaggio chiaro al campionato alla sosta per i Mondiali: una squadra che ha marciato a ritmi impressionanti vincendo sempre dal 3 settembre in poi. Una squadra in cui tutti riescono ad essere protagonisti: senza Kvara ha segnato Elmas, secondo gol dopo quello di Bergamo con l'Atalanta, nelle due partite in cui è stato schierato titolare da Spalletti. Tutti utili e funzionali nel gruppo di Spalletti che continua a volare.