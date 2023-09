Si giocherà regolarmente questa sera la gara tra Napoli e Udinese. Non sono stati registrati danni di alcun tipo alla struttura, motivo per cui non è stato eseguito alcun sopralluogo dopo il terremoto nella notte.

Esclusa in prefettura anche l'ipotesi di giocare a porte chiuse per via delle frequenti zone delle ultime settimane nella zona flegrea.