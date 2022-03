Napoli-Udinese, domani i biglietti: tifosi in Curva con 10 euro

Dopo il sold out con il Milan il Napoli tornerà in casa contro l'Udinese il prossimo sabato 19 marzo. I biglietti per la gara in questione, il 30esimo turno di questo campionato, saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 11 marzo 2022. Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher che, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi al sito Ticketone.

Ecco i prezzi

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 35,00

Distinti anello inferiore € 25,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00