20:17

«Ora dobbiamo ripartire dal secondo tempo, abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio». Piotr Zielinski salva ildal baratro proprio a, dove lo conoscono bene. «Peccato, abbiamo avuto occasioni e meritavamo qualcosa in più. Ci servirà per ritrovare fiducia, sappiamo il momento che stiamo vivendo. Le cose non vanno bene e vogliamo cambiare, siamo una grande squadra, purtroppo a volte questi periodi arrivano».Ora la. «Ripartiamo da quanto di buono fatto e pensiamo a martedì, perché con il Genk è importantissima per noi», ha continuato il centrocampista polacco a Sky Sport. « Ancelotti è un grande allenatore, noi scendiamo in campo e dobbiamo dare di più. Sono contento per il gol, è arrivato qui dove sono cresciuto e ho esordito in Serie A».