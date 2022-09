Udogie al Napoli, ecco i retroscena: «Piaceva a Giuntoli, ma è saltato»

«Quest’estate sono andato nel ritiro del Napoli a Dimaro. E quella occasione Giuntoli mi aveva chiesto Udogie», queste le parole di Stefano Antonelli, procuratore di Destiny Udogie, che lo scorso luglio era infatti rimasto per qualche giorno in Trentino e aveva incontrato il club. «Maa quello era momento difficile per il club, c’era un po’ di tristezza nell’ambiente, si navigava a vista».

Un affare di mercato sfumato con Udogie poi acquistato dal Tottenham in Premier League e rimasto in prestito all'Udinese per questa stagione. «L'interesse c'era ma non si conoscevano ancora le reali intenzioni del presidente De Laurentiis e c’erano una serie di situazioni da monitorare sul mercato. Di certo non era il momento adatto per chiudere quella trattativa, che in un altro momento si sarebbe potuta magari concludere positivamente» ha svelato a Radio Kiss Kiss.