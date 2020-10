LEGGI ANCHE

Affare al fotofinish per il Napoli di Cristiano Giuntoli. Il club azzurro ha ufficializzato ore l’arrivo di Timo Bakayoko in prestito dal Chelsea. L’affare era stato chiuso lo scorso sabato con l’accordo tra società e poi con il calciatore. Gattuso aggiunge così un elemento di spessore tecnico e fisico alla sua mediana, un calciatore conosciuto già ai tempi del Milan.Erano stati proprio i rossoneri a inseguire il calciatore a inizio mercato, ma il mancato accordo ha fatto emergere le volontà azzurre di arrivare al mediano. Bakayoko arriva a Napoli in prestito secco per un anno dal club inglese, la società di De Laurentiis pagherà 2 milioni in Premier League ma soltanto metà dell’ingaggio attualmente percepito dal franco-ivoriano.