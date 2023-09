Napoli, ufficiale la cessione di Lozano al Psv

Dopo quattro stagioni in azzurro, Hirving Lozano saluta il Napoli. Come annunciato dal club, il messicano si trasferisce nuovamente al Psv in Olanda a titolo definitivo e nell'ultimo giorno di mercato disponibile per la cessione.

Il messicano fa ritorno proprio alla squadra da cui era stato acquistato nell'estate del 2019 per la cifra record di oltre 40 milioni.

Aveva il contratto in scadenza tra un anno e passerà al Psv per poco più di 10 milioni. Chiude la sua esperienza in azzurro con una Coppa Italia e uno scudetto conquistati.