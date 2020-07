LEGGI ANCHE

La pandemia di coronavirus che ha bloccato il mondo del calcio (enon solo) ha anche modificato i calendari sportivi di mezzo mondo. Spostando in avanti le date e gli appuntamenti già in programma. Anche per questo, per ilsarà impossibile raggiungere quest'estate Dimaro , meta degli ultimi ritiri estivi della squadra azzurra.«Il Napoli e ilhanno deciso congiuntamente di rinunciare per l'estate 2020 allo svolgimento del ritiro estivo pre campionato a Dimaro - Folgarida» - si legge dal comunicato congiunto pubblicato oggi - «La ripresa delle competizioni ufficiali della corrente stagione sportiva 2019/2020 ha reso impossibile individuare con le consuete scadenze il periodo abituale di svolgimento del ritiro collocato nel mese di luglio e ha conseguentemente impedito l'organizzazione di tale evento con l’abituale efficacia operativa conosciuta e apprezzata dalla società del Presidentee dalle migliaia di supporter azzurri di tutta Europa che da dieci anni frequentano questo meraviglioso angolo del Trentino. In vista della stagione sportiva 2020/2021 il Napoli svolgerà un periodo di preparazione in Abruzzo a. Nella stagione sportiva 2021/2022 la squadra tornerà ad effettuare il ritiro nel mese di luglio a Dimaro Folgarida | Val di Sole».