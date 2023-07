Napoli, ufficiale il ritorno di Gollini in porta

Sei mesi di prest ito decisivi per Pierluigi Gollini, portiere azzurro che torna a Napoli, stavolta per l'intera stagione. Il calciatore arriva dall'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto tra un anno intorno ai 7 milioni.

Gollini si era presentato nuovamente ai tifosi questa mattina, entrando in campo a Dimaro. L'accordo è stato finalizzato in queste ore completando il reparto a Garcia prima dell'inizio di campionato.