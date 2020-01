LEGGI ANCHE

Arriva oggi l'ufficialità del terzo acquisto ormai concluso dal Napoli in questa finestra di mercato invernale. Dopo gli arrivi di, il club azzurro conferma anche l'acquisto a titolo definitivo di Amir Rrahmani , difensore kosovaro del Verona che piaceva a Giuntoli e al club napoletano.«La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive die contestualmente di averlo girato in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giungo 2020». Il difensore arriverà a Napoli , quindi, direttamente a fine stagione. Alandranno 14 milioni in parte fissa più un milione di bonus.