Un'estate di amichevoli per ildi Gennaro Gattuso , la squadra azzurra ha comunicato quest'oggi l'ufficialità dell'ultimo test di prova prima del campionato. Domenica 13 settembre, la squadra volerà in Portogallo per l'amichevole di lusso contro lo, ultimo faccia a faccia prima della sfida contro il Parma che una settimana più tardi aprirà il nuovo campionato napoletano.La gara sarà trasmessa in pay per view da Sky Sport, così come quella del prossimo venerdì: l'11 settembre, infatti, Insigne e compagni incontreranno al, sempre in amichevole, ilche milita in Serie B, occasione per tornare a giocare a Fuorigrotta.