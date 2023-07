Napoli, le ultime di calciomercato: spunta Odriozola per la fascia?

Nome nuovo per il calciomercato del Napoli? Dalla Spagna arriva infatti la suggestione di Alvaro Odriozola, il terzino classe 1995 di proprietà del Real Madrid che probabilmente lascerà la casa blanca in questa estate di affari. Secondo il portale Defensa Central, infatti, il Napoli avrebbe bussato alla porta del calciatore spagnolo per il ruolo di vice Di Lorenzo in vista della prossima stagione.

Non ci sarebbero problemi per cartellino e ingaggio, piuttosto da registrare sarebbero le volontà del calciatore, con un passato già in Italia in maglia Fiorentina. Odriozola, infatti, se dovesse lasciare il Real Madrid preferirebbe comunque restare in Liga e magari tornare alla Real Sociedad, dove tutto era iniziato, club che ha lasciato nel 2018 proprio per trasferirsi alle merengues.