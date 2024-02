Napoli, anticipi e posticipi di marzo: con il Torino di venerdì, lunch match con l'Atalanta

Un occhio al campionato e l'altro alla Champions: Napoli-Torino si giocherà in anticipo di venerdì, alle 20,45 al Maradona di Fuorigrotta, visto che poi gli azzurri di Francesco Calzona saranno attesi dall'impegnativa trasferta spagnola in casa del Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Questo il quadro degli anticipi e posticipi prospettato oggi dalla Lega Serie A: nel turno successivo, gli azzurri giocheranno contro l'Inter in posticipo domenica, il 17 marzo a San Siro contro l'Inter.

Sarà l'ultima partita prima della sosta di marzo, l'ultima prevista dal calendario prima di arrivare sul rettilineo finale della stagione. Il 30° turno da giocare contro l'Atalanta, invece, sarà anticipato al sabato 30 marzo, alle ore 12.30 per il lunch match di giornata.