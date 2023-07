Napoli, ultime notizie di calciomercato: Tete per sostituire Lozano?

Tra i profili individuati dal Napoli per sostituire Hirving Lozano spunta sicuramente anche quello di Mateus Cardoso Lemos Martins, meglio conosciuto come Tete. Il brasiliano classe 2000 è in forza allo Shakhtar e potrebbe essere per gli azzurri il rimpiazzo perfetto: giovane ma con molta esperienza, pronto a lasciare l'Ucraina con il contratto in scadenza tra pochi mesi.

A dicembre, infatti, il brasiliano potrà lasciare a zero il club ucraino, una condizione che lo stesso Shakhtar vorrebbe evitare per poter guadagnare almeno qualcosa dalla sua cessione. Tete ha giocato in prestito tra Lione e Leicester nelle ultime annate, nell'ultima stagione ha messo insieme 33 presenze e 7 gol a cavallo tra l'esperienza francese e quella inglese.

«Sicuramente è un giocatore fortissimo, giovane ma nello stesso tempo con tanta esperienza, avendo fatto tre anni in Champions. È molto professionale, preciso e tenace, cresce e impara molto in fretta. In quanto a caratteristiche è molto forte tecnicamente, è un esterno d’attacco, gioca sulla destra e con il suo sinistro può arrivare al tiro, vede molto la porta, non ha la gamba magari di certi esterni ma sente molto lo spazio, entra negli ultimi 20 metri e fa anche male, con assist e gol. Dopo l’esperienza con il Leicester credo sia pronto anche per un campionato difficile, tatticamente, come la serie A» ha spiegato a Radio Marte Carlo Nicolini, dirigente e preparatore atletico dello Shakhtar.