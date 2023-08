Napoli, ultime notizie di calciomercato: Wendel torna un obiettivo azzurro?

Ben oltre l'erede di Kim Min Jae e la riconferma di Victor Osimhen, il reparto in cui operare per Rudi Garcia sarà il centrocampo: Zielinski va rinnovato, Demme deve ancora capire quale sarà il futuro così come Gaetano, mentre Ndombelé è partito e servirà una sostituzione in più. Per riempire quello spot, spunta nuovamente il nome di Marcus Wendel Valle da Silva, brasiliano che dal 2020 indossa la maglia dello Zenit San Pietroburgo.

Nato nel 1997, Wendel era stato nei radar del Napoli di De Laurentiis anche un anno fa, ma alla fine il mercato aveva portato in azzurro Ndombelé dal Tottenham nelle ultime ore. Lo Zenit è disposto a venderlo e, secondo Sbt Rio, ci sarebbero anche gli azzurri sul calciatore oltre il Flamengo, che vorrebbe riportarlo in Brasile. Prima di giocare in Russia, Wendel aveva vestito le maglie di Fluminense e Sporting CP.