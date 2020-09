LEGGI ANCHE

Ultime ore per richiedere il rimborso dei biglietti di Napoli-Inter e ratei abbonamenti

👉 https://t.co/e46vmcHqt9 pic.twitter.com/YzD3Rwd0x7 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 29, 2020

Ultime ore disponibili per i tifosi delche vogliono far valere i rimborsi per la sfida diandata in scena a porte chiuse lo scorso anno. «La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che domani 30 settembre 2020 sarà l’ultimo giorno utile per effettuare la procedura di rimborso, sia per gli abbonati della stagione 2019.20 che per i possessori di biglietto della gara di coppa Italia Napoli vs Inter» si legge dal comunicato della società.