Ultime ore di sosta prima dell'inizio del campionato, che partirà ufficialmente domenica prossima dal Tardini di Parma per la squadra di Gattuso. I calciatori azzurri, in attesa di ritornare questa mattina a Castel Volturno per il primo allenamento della settimana, ne hanno approfittato per un lunedì di pausa e per godersi le bellezze di Napoli.

Dries Mertens e Piotr Zielinski sono "fuggiti" a Ischia appena rientrati da Lisbona, dove gli azzurri avrebbero dovuto giocare in amichevole domenica scorsa, gara poi saltata per la positività di tre elementi tra i portoghesi.



Petagna e Di Giovanni - insieme con la piccola Azzurra, si sono immortalati davanti al mare mentre Insigne e Milik si sono fotografati sui social insieme con le compagne Jenny e Jessica.

