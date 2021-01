Napoli in partenza per Verona ma i tifosi azzurri non hanno fatto mancare il proprio supporto. «Chi osa può sbagliare, ma ora testa alta e continuate a lottare» il messaggio degli Ultras di Curva B dopo la sconfitta in Supercoppa. Lo striscione è stato affisso a Castel Volturno.

