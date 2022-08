Napoli, gli ultras smentiscono: «Non tutta la Curva B è abbonata»

La Curva B si abbona? Sembra di no. O almeno non tutta, secondo il volantino fatto girare prima di Napoli-Monza da alcuni gruppi ultras: «È giunto il momento di fare chiarezza e specificare che solo un gruppo ha deciso di abbonarsi e sottoscrivere il programma di fidelizzazione» si legge. «Ciò che abbiamo scritto sulle mura della città e cantato in terre ostili continuerà a rappresentare il nostro essere ultras, [...] non possono esserci distinzioni tra i tifosi buoni ed i tifosi cattivi e restiamo fedeli al nostro leitmotiv..O TUTTI O NESSUNO!»