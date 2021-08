Napoli, un ecuadoriano per la fascia: spunta il nome di Pervis Estupiñán

È nato a Esmeraldas, nel 1998, e nell'ultima stagione si fatto apprezzar - tanto - con addosso la maglia del Villarreal. Pervis Estupiñán è uno dei nomi segnati sulla lista di mercato di Cristiano Giuntoli, una delle alternative del Napoli per il ruolo di terzino sinistro che ormai da diverse finestre di trasferimento il club prova ad acquistare.

Secondo quanto riportato da Diario As in Spagna, gli azzurri si sarebbero fatti sotto nelle scorse ore viste le difficoltà incontrate per arrivare a Emerson Palmieri, obiettivo principe per il ruolo chiesto da Spalletti. Il calciatore è valutato 15 milioni, ma si potrebbe anche ragionare di un prestito con opzione per l'acquisto. L'ecuadoriano ha giocato 33 match con due assist nell'ultima stagione.