Napoli-Inter sarà anche la partita di. Il belga è tra i più attesi in assoluto non solo per il record di gol da raggiungere in magliama anche perché quella nerazzurra poteva essere la maglia del suo futuro.sono stati, infatti, a lungo a lavoro per convincerlo a trasferirsi a Milano, anche se il domani sembra ancora scritto in azzurro.LEGGI ANCHE Napoli, il tunnel di Koulibaly: «Ma è merito delle scarpe» «Ci stanno lavorando gli avvocati. C'è la volontà da parte sua di restare e da parte nostra di tenerlo, quindi è una trattativa scontata. Anche se non possiamo ancora dire sia ufficiale» ha commentato. Le parti lavorano ormai da mesi a questo rinnovo: con la firma,resterebbe a Napoli almeno fino al 2022 chiudendo di fatto la sua carriera in azzurro.