Napoli, un sospiro di sollievo: tutto il gruppo negativo al covid

Pericolo scampato. Almeno per ora. Il Napoli di Gennaro Gattuso tira un sospiro di sollievo dopo la positività di Nikola Maksimovic registrata ieri: tutto il gruppo azzurro, testato questa mattina a Castel Volturno, è risultato tutto negativo si tamponi anti-covid.

LEGGI ANCHE Napoli, in Abruzzo a fine luglio: «I tifosi saranno allo stadio»

Un sorriso importante per il Napoli che però non può abbassare la guardia: il gruppo sarà testato nuovamente nelle prossime ore per evitare brutte sorprese prima di venerdì, quando la squadra dovrà partire verso la Liguria per la partita di sabato contro La Spezia.