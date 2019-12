LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Napoli per i napoletani. La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo vale più di tre semplici punti dopo due mesi di difficoltà ed un cambio in panchina che ha portato Gennaro Gattuso in azzurro, quindi vale anche un'esultanza particolare via social.«Assafà», così festeggia il Napoli in rete, una vera e propria liberazione per gli azzurri che espugnano il Mapei Stadium solo all'ultimo minuto di recupero con una autorete di Obiang. Un finale incredibile, un altro dopo quello contro il Parma di una settimana fa.