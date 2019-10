Una giornata di squalifica per l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti dopo le proteste per il rigore non concesso contro l'Atalanta nella gara di ieri. «Per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale», questa la motivazione della squalifica secondo quanto indicato nel comunicato ufficiale.

Una giornata di squalifica anche per il team manager azzurro Paolo De Matteis.

