Napoli-Union Berlino, l'analisi ignorante: in casa non vogliamo vincere proprio più

'A carta 'e musica 'mmane 'e cecate.

Stamattina, Napoli si è svegliata con, negli occhi, le immagini degli ultras del Berlino, che agghindati come tanti PRESERVATIVI, se ne so andati in nottata, travestiti da globuli bianchi del cartone ‘Siamo fatti così’, ma con meno prospettive di vita, in giro per la città a chiavarsi a mazzate con la Polizia.

In pomeriggio invece, realizzato che la partita è alle 18.45 (MALEDETTI!) sono costretto ad un forcing selvaggio, con supplemento nel traffico di oltre un’ora e abbandono del posto di lavoro.

Grazie #Ucl e io che pensavo che queste cose toccassero solo ai POVERY dell’Europa League

Retour match contro l’Union, squadra talmente in crisi che non vince dai tempi in cui esisteva ancora Berlino Est.

E che al centro della difesa schiera...URKA...BONUCCI!

Uè chi si rivede, Leo, ma sai chi ti saluta tantissimo?

STOALLEGRI!!!

Vaaabè, cominciamo

Primo quarto d’ora soporifero, poi Zielu si costruisce un’occasione dal nulla. Respinto in angolo.

Da uno dei RARI corner azzurri, svetta NATAN che incoccia benissimo ma sulla sua strada trova il PALO. MA stu uaglione s’adda fa benericere, però

Cross di MR6, sponda di J-DI LO arriva ZAMBO UNCHAINEEEEED che segna ma….

MA DAIIIIIII. Ma che cosa vai ad annullare, che quando sentono un contatto i giocatori si buttano a terra e iniziano a rotolarsi. Non ci credevano manco loro, quando protestavano MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Ma tranquilli, contro le ingiustizie arbitrali, laddove non può nulla CHIFFIIIII ci pensa

IL DEMONE LUSITANO, che è talmente un MAESTRO che colpisce un compagno e riesce a farlo segnare.

Cross da sinistra, POLITANOPOPOPO’ LA RIMPALLA

Di petto, di coscia, di culo, di pesce, di wallera chisenefotte l’importante è che è

GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL. POLITANOOOOOO. 1-0

Intanto, giusto per non perdere le buone abitudini, segnaliamo che il primo ammonito della gara è

LEO BONUCCI

Finale con recupero chilometrico e, proprio all’ultimo istante, l’Union becca un PALO, che ultimamente devo dire mi dà comunque più fiducia di Meret.

Primo tempo che si chiude 1-0

L'Analisi ignorante su Facebook

Sintesi di questo primo tempo: comunque vada a finire, i vincitori morali di stasera sono quei tifosi che hanno mostrato il cartello

LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA PERDI

Ovviamente dedicato a Bonucci

Ripresa. Ogni volta che penso: “Ah però, oggi niente male, dai”, Garcia fa qualcosa per sorprendermi

Così: Kvara fa il numero, entra in area, rasoterra per PIOTR porta vuota, RIBATTUTO

Poi CONTROPIEDE di 50 METRI LIBERI con Lobo a fare da unico argine a tipo diga del Vajont. Giustamente, difendiamo altissimi e poi nei contropiedi l’unica cosa che possiamo fare è PREGARE GESUCRISTO

Meret fa una gran parata su Becker ma sto ragazzo veramente non tiene mai ciorta per cui il pallone finisce sui piedi di Fofana che indisturbato insacca. 1-1 MALEDETTI CAGACRAUTI, MALEDETTI

Noi però non ce lo meritavamo di soffrire con questi che vengono da 12 sconfitte di fila

Il gol ci stranisce. Se Natan non mettesse lo stinco rischieremmo subito l’1-2.

Gradualmente spariamo dal campo, si sgasa solo Politano che, per come sta adesso, dribblerebbe anche sua moglie nel letto.

Troppa lentezza in area di rigore, dove non sanno se tirare o passare e nel dubbio la perdiamo

Intanto, al ‘70, non c’è più un’idea, sono ancora in campo gli stessi 11 di sabato e il MANGIARANE prende appunti. Ma cosa scrivi, SOMARO?!? Fai qualche cambio, piuttosto

AIUTO AIUTO Si è fatto male Stani AIUTO

Esce per infortunio. Non sono pronto ad immaginare un universo senza PORNOTKA, non riesco ad accettarlo

Conversazione rubata dalla panchina del Napoli

Garcia: “Jesper, vieni qua”

Lindstrom: “Eccomi, Mister. Tocca a me?”

Garcia: “No, lì c’è il Bar. Vammi a prendere una bottiglia d’acqua”

Prosegue l’insensata mortificazione del Mangiarane al danese, oggi in campo nientemeno che a tre minuti dalla fine

A dirla tutta, avremmo anche un’occasione pulita pulita per sfangarla ma Kvara quanto sei egoista da 1 a…? SI

Finisce 1-1. Pareggio buono tutto sommato. Ora ci basta non perdere contro il Braga per assicurarci il pass per gli ottavi. Volendo fare i pratici, una buona notizia

Spiace ovviamente che ad interrompere la striscia negativa di questi siamo proprio noi. I problemi paiono ben lungi dall’essere risolti e in casa sembra che non vogliamo vincere proprio più.

Vado a contrabbandare Cheeseburger a Ndombelè, ciao