Il futuro di Chris Smalling si avvicina sempre più alla, in attesa del riscatto dal Manchester United, così il club inglese si rituffa su, uno dei principali obiettivi di Solskjaer per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, in vista della prossima estate i Red Devils sono pronti a mettere sul tavolo un'offerta importante per il difensore del Napoli Un affare, quello di Koulibaly al Manchester United, che secondo i media inglesi potrebbe valere quasi 100 milioni di euro per Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro che aspetta le eventuali offerte per Kalidou. I Red Devils sarebbero infatti pronti a investire una cifra molto importante pur di mettere un altro mattone difensivo nella ricostruzione della squadra.