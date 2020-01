LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prestazioni di Arkadiusz Milik rimbalzano in tutta Europa, così dopo le voci di un interessamento dell'Atletico Madrid si sono aggiunte in queste ore anche quelle provenienti dall'Inghilterra e che vorrebbero ildi Ole Solskjaer sull'attaccante polacco del. I Red Devils penserebbero a Milik per il prossimo anno, per rinforzare un attacco che va a singhiozzo e puntare su un elemento di sicuro valore.Secondo quanto riportato da The Sun, sulla lista delloc'è scritto chiaro il nome dicosì come la cifra che il club inglese sarebbe disposto a pagare per strapparlo agli azzurri: 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro) per ingolosire il Napoli ed arrivare ad, i cui numeri stanno facendo parlare anche in Premier League.