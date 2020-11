Altra brutta notizia per il Napoli di Gennaro Gattuso che potrebbe perdere nei prossimi giorni anche Amir Rrahmani. Il difensore del Kosovo, impegnato con la sua nazionale in Nations League, ha dovuto lasciare il campo in avvio di gara: infortunatosi poco dopo il calcio d'inizio alla spalla destra, Rrahmani è stato sostituito al 20', impossibilitato a continuare la gara.

Impossibile valutare sin da subito l'entità dell'infortunio, ma le immagini hanno mostrato un Rrahmani seriamente dispiaciuto per la sostituzione: il difensore kosovaro - che attende ancora il suo esordio in maglia Napoli - tornerà domani in Italia dopo la sfida alla Moldavia per completare l'iter di controllo e valutare l'entità del problema fisico.

Ultimo aggiornamento: 22:21

