Napoli, va via anche Ambrosino: prestito annuale al Como in B

Dopo aver conquistato Luciano Spalletti nell'estate azzurra, Giuseppe Ambrosino lascerà Napoli ma solo in prestito per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante azzurro si sposterà in prestito al Como in Serie B.

Prima occasione lontano dall'azzurro per Ambrosino, nato a Procida nel 2003 e da dieci anni nel vivaio napoletano. Lo scorso anno Ambrosino aveva conquistato tutti con il titolo di capocannoniere de campionato Primavera.