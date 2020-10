LEGGI ANCHE

Altra cessione per il Napoli di. Il club azzurro ha concluso in queste ore il passaggio di Amato Ciciretti al Chievo Verona: l'esterno romani va in Serie B in prestito per un anno con le parti che si riaggiorneranno alla scadenza nella primavera 2021.«L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’SS Calcioa titolo temporaneo fino al 30/06/2021, le prestazioni sportive del calciatore» ha ufficializzato il. «Centrocampista d’attacco, Ciciretti nato a Roma il 31/12/1993, andrà a rinforzare il reparto offensivo della rosa di mister Alfredo Aglietti.Fantasista che ama creare assist per i compagni d’attacco, Ciciretti vanta, tra le altre, 18 presenze (e 2 gol) in Serie A e 75 presenze in Serie B, condite da 13 reti e 17 assist. In carriera ha vestito le maglie di Roma, Benevento, Parma, Napoli, Ascoli, ed Empoli».