Napoli, Vaclik saluta Europei e Siviglia: ora aspetta la chiamata degli azzurri

Con l'uscita di scena della Repubblica Ceca dagli Europei in corso, si conclude anche la stagione di Tomas Vaclik, portiere ceco che ha giocato fino a qualche settimana fa con la maglia del Siviglia. L'interruzione del rapporto con i sivigliani ha acceso la lampadina anche del Napoli che si è fortemente interessato a lui in vista della nuova stagione.

Come riportato da Abc Sevilla, Vaclik ha ormai salutato la sua ex squadra e fatto le valigie dopo l'addio agli andalusi. Il portiere ora si prenderà qualche giorno di vacanza ma già aspetta i suoi agenti per capire se l'interesse del Napoli si trasformerà in qualcosa di più concreto nelle prossime ore.